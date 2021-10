Nonantola, a metà legislatura la crisi è inevitabile?

NONANTOLA- Il gruppo consiliare Nonantola Progetto 2030 torna a parlare del Consiglio comunale e della sua condizione, giudicata ormai compromessa a causa delle scelte scellerate di sindaca e maggioranza.

Ecco la nota completa del gruppo consiliare:

“Dopo l’ultima presa di posizione della lista Una mano per Nonantola, che dichiara la propria libertà d’azione politico-programmatica, la Giunta Nannetti non ha più una maggioranza precostituita in Consiglio comunale.

Si apre quindi uno scenario inedito per il nostro Comune, molto delicato, con un’Amministrazione costretta

alla navigazione a vista. Nonostante ciò, la sindaca ancora oggi tace sulle ragioni della profonda crisi che attraversa il nostro paese. Arroganza? Presunzione? Assenza di volontà di mettersi in discussione? Di interrogarsi? Certo l’elezione diretta assegna ai sindaci importanti poteri decisionali, ma non per questo fa di loro dei capi indiscussi, dei decisori assoluti e solitari. Assegna, casomai, alla loro intelligenza politica il ruolo di propulsori dei processi democratici e di organizzatori dei processi partecipativi sia per il livello istituzionale, sia per i cittadini.

Altrettanto inspiegabilmente il Partito democratico, forza di maggioranza relativa ingessata nella propria

autoreferenzialità, non riesce a gestire una situazione nuova e più complessa di quella esercitata in passato, in condizioni di maggioranza assoluta.

Permane, in quel partito, il riflesso condizionato che lo porta a ritenersi il tutto, a considerare gli altri come satelliti, o peggio, come portatori d’acqua.

A un partito che, a fronte di critiche sostanziali da parte dell’alleato, non entra nel merito e svicola noi chiediamo: sul PUG, sui dossier urbanistici, sulle aree artigianali, sul dopo alluvione, sul sistema socio-sanitario nel pieno di una pandemia, sulla transizione ecologica va proprio tutto bene a Nonantola?

Se anche la lista che ha sostenuto e sostiene il programma di legislatura dice che avanti così non si può andare, può bastare un “sediamoci tutti attorno a un tavolo” come se nulla fosse?

La situazione di stallo pesa sia sul piano amministrativo che su quello politico. In queste condizioni sarebbe per noi comodo limitarci a osservare questo disastro, forti del fatto che “noi l’avevamo detto”.

Ma noi vogliamo bene al nostro paese e non intendiamo né assecondarne il declino, né considerarlo ineluttabile.

Senza presunzione, sentiamo il dovere di prenderci cura del nostro paese che non merita di vivere questa

situazione. Oggi registriamo come, nel tempo, nell’area progressista (a Nonantola divisa tra Governo e opposizione), sia cresciuta la critica alla gestione del nostro Comune.

Anche Una mano per Nonantola ritiene “inadeguati e inaccettabili i criteri e le modalità con cui vengono esercitate le funzioni di governo della nostra comunità”.

Se le parole hanno un senso, chi a Nonantola ha responsabilità politica non può ignorare il problema che da tempo viene posto.

Generici tavoli programmatici che si limitino all’indirizzo politico non servono, tantomeno la soluzione può essere “aggiungi un posto a tavola”.

Nonantola Progetto 2030 ritiene prioritario affrontare il problema della gestione della cosa pubblica e del modo di operare e di decidere.

Ribadiamo la nostra convinzione che questo paese non meriti né lo stallo attuale né la riproposizione del modo di operare che ci ha portati qui. Le responsabilità ci appaiono chiare: le sorti della legislatura stanno fondamentalmente nelle mani del Partito democratico e da lì devono venire parole e azioni concrete per il necessario cambiamento.

Noi continueremo ad opporci a questo “sistema”, allargando il fronte di chi si batte per davvero per il cambiamento e non di chi legittima un governo debole e spesso opaco nelle scelte.

Se l’attuale forza di maggioranza relativa vuole proseguire su questa strada, si assuma la responsabilità di una crisi politica che rischia di avere conseguenze anche per il futuro.

Riconfermiamo a Una mano per Nonantola la nostra disponibilità ad avviare un cammino condiviso per

provare ad agire metodi nuovi, coinvolgenti le diverse sensibilità. Un cammino che abbia il tratto della novità e che si rivolga perciò a tutte le forze che condividono le criticità oramai indicate da tanti – criticità che oggi sono esplose – e che provino ad agire per superarle.

Un cammino che si caratterizzi per l’inclusione e costruisca un metodo nuovo di rapportarsi fra soggetti diversi e una progettualità politica che invece di essere statica e contemplativa del declino, guardi al futuro attraverso una gestione amministrativa frutto di una sintesi condivisa fra soggetti “alla pari” sul piano della dignità politica.

Un percorso che proponiamo a tutte le forze politiche che si collocano nell’area progressista”.