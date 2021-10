Poletti: “E ora Finale Emilia è pronta a prendere la guida dell’Unione Comuni Area Nord”

FINALE EMILIA – “E ora Finale Emilia è pronta a prendere la guida dell’Unione Comuni Area Nord”. E’ questo il senso delle parole del neosindaco finalese Marco Poletti all’indomani del suo insediamento. Con i giornalisti arrivati in sala consiliare del Maf per la presentazione dei nuovi assessori, Poletti fa l’analisi del voto che lo portato a vincere contro la Lega e riconquistare il Comune

Lei ha avuto una vittoria chiara e netta, però con un livello alto di astensionismo. Grossomodo è accaduto che tanti del centrodestra non abbiano votato Palazzi ( i suoi elettori erano 4.338 nel 2016 contro i 2.212 di oggi), ma nella sua compagine cosa è avvenuto? Lei è riuscito a richiamare tutti i delusi della gestione Ferioli, ad allargare a nuove forze? Chi l’ha votata?

Al secondo turno ho avuto circa 3600 voti (in analogo ruolo Elena Terzi, cinque anni fa ne ebbe circa 2500, Ndr). La prima considerazione che farei è questa: c’è stato un calo di partecipazione, e il tema va affrontato a livello politico e anche a livello locale. Ma mi chiedo: se non vai votare per il tuo sindaco e per la tua Giunta, per chi vai a votare? Si dice tanto della politica distante dal cittadino, ma non credo: tutti hanno avuto la possibilità di riconoscersi in uno dei quattro schieramenti diversi che si sono presentati.

Cosa è successo tra primo e secondo turno?

C’è stato un confronto con Pincelli (la candidata della lista di centro che non era passata al secondo turno) e Veronesi (il pentastellato che come lei non aveva superato il primo turno). Non abbiamo parlato di apparentamenti perché avremmo dovuto cedere almeno 3 seggi della nostra lista. Non mi sembrava né corretto nè politicamente oculato. Visto il successo al primo turno era nostra fondata convinzione che potessimo conquistare il consenso anche al secondo turno. Non abbiamo proposto apparentamenti ma abbiamo proposto dialogo e confronto, e gli altri schieramenti li coinvolgeremo sui temi del Consiglio e nelle sedi, o nella futura associazione: ci saranno diverse forme.

Per rispondere alla domanda, l’elettorato l’abbiamo conquistato lanciando dei punti: non siamo chiusi nel nostro recinto, diamo strumenti, non buone intenzioni. Non credo che ci abbiano poi votato in tanti a destra, ma abbiamo riscontro di ex elettori di Pincelli e delle liste di Mattia Veronesi che hanno votato noi.

Lei è stato l’unico sindaco della zona a strappare un Comune alla Lega. Il suo è stato un successo notevole che può rivendicare nel suo partito. Ad esempio nella guida dell’Unione Comuni Area Nord, dove manca una guida e l’elezione del presidente Calciolari viene messa in discussione e contestata.

Mercoledì mattina ho partecipato alla mia prima giunta Ucman. Noi siamo consapevoli che dobbiamo assumere un ruolo importante nell’Unione dei Comuni Area Nord. Su 5 consiglieri che esprimeremo in quel Consiglio, tre saranno della maggioranza e 2 della minoranza. Quindi già ci stiamo attrezzando affinché Finale Emilia possa assumere il ruolo che le spetta giacché siamo il Comune più numeroso e la Mirandolexit è confermata.

Greco ha ufficializzato il ritiro di 3-4 servizi . Quindi dal primo gennaio sono fuori, salvo elementi giuridicamente ostativi.

Noi siamo consapevoli e andremo a dire la nostra rispetto a un riequilibrio di responsabilità e di governo dell’ente. Vedremo di concerto con gli altri Comuni che livello di responsabilità saremo chiamati ad esercitare, noi siamo pronti a tutti. Questo è il segnale per gli altri colleghi sindaci, e vale sia come ruolo trainante nell’Unione sia come ruoli importanti.

