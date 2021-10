Rovereto, raccolta firme per asfaltare via Giliola

NOVI DI MODENA – Dopo aver segnalato in più occasioni le difficili condizioni del manto stradale, quest’estate per i residenti di via Giliola, a Rovereto, è arrivata la beffa. Il Comune, infatti – riporta la “Gazzetta di Modena” – ha deciso di rimuovere l’asfalto presente, ormai rovinato, e rendere la strada sterrata. La spiegazione fornita dall’Amministrazione comunale di Novi, riportano i residenti, riguarderebbe i costi di manutenzione troppo elevati della strada, che avrebbero suggerito di optare per la scelta di lasciare la stessa momentaneamente sterrata per poi intervenire, nel 2022, con la stesura di uno strato di asfalto leggero. La situazione, però, per i residenti in via Giliola si è fatta insostenibile, soprattutto a causa dell’innalzarsi di una grande quantità di polvere ogniqualvolta un’auto percorra la strada. Per questa ragione, i residenti hanno promosso una raccolta firme per chiedere all’Amministrazione comunale di intervenire per risolvere il problema.

