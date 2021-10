Soliera, Energica e Randstad puntano sulle nuove generazioni

Energica Motor Company S.p.A., società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni e fornitore unico del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha deciso, insieme a Randstad Italia, di creare la E-Mobility Academy, un progetto formativo rivolto ai giovani e che punta ad inserirli nel mondo del lavoro.

Ciò che ha spinto la casa modenese a promuovere la E-Mobility Academy e il fatto di credere fortemente nel potenziale delle nuove generazioni e la convinzione che le competenze siano un fattore indispensabile per il mercato del lavoro della E-Mobility.

Il settore dell’elettrico è in forte crescita, come dimostrano gli incredibili risultati del brand modenese. Per poter continuare a far crescere l’intera economy è importante formare personale in modo tale che possa essere pronto il prima possibile ed entrare a far parte dell’electric revolution.

La E-Mobility Academy si svolgerà da lunedì 11 ottobre a venerdì 29 ottobre a Modena presso diverse sedi e prevede attività teoriche e pratiche che si terranno in aula, presso laboratori dedicati e nella sede Energica di via Scarlatti 20, Soliera.

Il corso, completamente gratuito, nasce con lo scopo di formare giovani tecnici alla ricerca della prima esperienza lavorativa che vogliono acquisire competenze indispensabili per il mercato del lavoro del domani.

Parlare di mobilità elettrica come qualcosa di futuro e lontano non è corretto. Esempi virtuosi come Energica dimostrano ogni giorno che l’electric revolution è già in atto. Con la E-Mobility Academy Energica e Randstad vogliono aiutare le nuove generazioni ad essere pronte fin da subito a far parte della rivoluzione elettrica.

Il fine ultimo di questo progetto è, infatti, l’inserimento lavorativo di meccanici ed elettrotecnici nel mondo della mobilità elettrica. Con questa iniziativa, che fa parte del progetto #StayChargeEDU in cui l’azienda modenese promuove la cultura dell’elettrico, Energica fa capire ancora una volta l’attenzione che rivolge alle nuove generazioni e l’importanza che la formazione ha nella transizione elettrica.

