Tremila “grazie”, l’Ausl di Modena celebra volontari e associazioni impegnati nei punti vaccinali

Sempre presenti e instancabili, i volontari e le associazioni del territorio stanno offrendo un contributo fondamentale alla riuscita della campagna vaccinale. La copertura sempre maggiore della popolazione modenese, infatti, è resa possibile anche grazie a chi volontariamente è presente, accanto ai professionisti Ausl, nei Punti Unici Vaccinali della provincia di Modena; con loro anche dipendenti ed ex dipendenti delle aziende sanitarie che, nel tempo extralavorativo o perché in pensione, mettono la loro opera e la loro professionalità a disposizione della campagna di vaccinazione.

Per questo motivo l’Azienda USL di Modena ha deciso di ringraziare tutti i volontari con la consegna di un attestato di merito nei vari Puv, che, per quanto riguarda diversi punti vaccinali della provincia (Modena, Fiorano, Vignola, Pavullo e Carpi) si è svolta nella giornata di ieri, martedì 12 ottobre. Per i due Punti vaccinali del Distretto di Mirandola la consegna degli attestati è programmata per lunedì 18 ottobre presso il Pala Round di San Felice, dalle ore 9 alle ore 11. Al Puv di Castelfranco Emilia, la consegna è programmata per mercoledì 20 ottobre, alle ore 10.30, presso la nuova sede di Cà Ranuzza

L’Azienda USL di Modena consegnerà in totale 3mila attestati che verranno distribuiti tra singoli volontari e associazioni: in particolare, 1.100 per Modena, 500 per Carpi, 450 per Sassuolo, 350 per Mirandola, 250 per Castelfranco Emilia, 200 per Vignola, 150 per Pavullo.

Di seguito, alcune foto delle consegne di attestati avvenute ieri:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017