Va a un matrimonio a Bomporto, le sfondano il finestrino dell’auto e la derubano. Brutta avventura per una musicista romagnola che fa appello per trovare i suoi appunti e il maltolto.

Purtroppo in serata, mentre noi eravamo alla festa, sia la nostra auto che quella di un’altra partecipante alla festa sono state aperte rompendo il finestrino e ci sono state sottratte le borse che avevamo nel bagagliaio.

Ovviamente abbiamo già sporto denuncia ai Carabinieri.

Siamo però disperati perché in quelle borse c’erano, sia i portatili e la strumentazione elettronica e musicale, che il mio compagno usa per lavorare, ed anche alcuni quaderni (quindi di valore praticamente nullo) con i miei appunti raccolti in anni di studio e di lavoro e che mi servono per esercitare la mia professione.

Non so se avete possibilità in qualsiasi maniera di aiutarci, noi stiamo cercando in qualsiasi modo di recuperare gli strumenti che ci permettono di lavorare e mantenerci, oltre a tutti i dati che abbiamo raccolto in anni di fatica!

Detto ciò, sapendo che probabilmente sarà difficile ritrovare il materiale di valore sottrattoci, volevamo sapere se ci fosse modo di controllare se almeno i quaderni e le altre cose di poco valore potessero essere stati buttati via da qualche parte, essendo per noi di estrema importanza.

Paradossalmente se i ladri dovessero mai leggere questo annuncio per favore fate in modo di buttare le cose di poco valore in qualche luogo pubblico e non aperta campagna..