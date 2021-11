Al via l’iniziativa benefica “In farmacia per i bambini”

CARPI, MIRANDOLA- Sabato 20 novembre ricorre la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia.

Per l’occasione, nell’ambito dell’iniziativa “In Farmacia per i bambini” promossa dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, a Carpi sarà possibile compiere un gesto di solidarietà a favore del Cav (Centro di Aiuto alla Vita) Mamma Nina.

Durante tutta la giornata del 20 novembre, infatti, presso la Farmacia Santa Caterina (in via Pezzana 82 a Carpi), si potranno acquistare e donare al Cav farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici “baby-care”.

Nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid 19, alcuni volontari saranno presenti per la raccolta.

“In Farmacia per i bambini” si svolge in oltre 2mila farmacie su tutto il territorio italiano. Ha come partner istituzionali Federfarma e Cosmofarma e il patrocinio di Federazione Ordini farmacisti italiani (Fofi).

Quest’anno, come nel 2020 segnato dalla pandemia, la raccolta è più importante che mai: all’emergenza sanitaria Covid-19 è seguita quella sociale ed economica, con l’urgenza di portare aiuto concreto a migliaia di bambini e famiglie in difficoltà (si veda al riguardo il XII Atlante dell’infanzia a rischio, presentato proprio ieri da Save the Children).

Chi sarà impossibilitato a fare una donazione nella giornata del 20 novembre, potrà comunque depositare i beni donati presso la Farmacia Santa Caterina dal 15 al 20 novembre.

La diocesi di Carpi segnala, infine, che fra i beneficiari dell’iniziativa c’è anche l’Agape di Mamma Nina: una realtà che opera in stretta sinergia a Carpi con il Cav nell’accoglienza delle mamme con i loro bambini.

Tutte le donazioni si potranno effettuare presso la farmacia del Popolo (in via Marx 23 a Carpi).

Il servizio del Cav Mamma Nina

Il Cav Mamma Nina di Carpi e Mirandola si impegna a rimuovere gli ostacoli che possono rendere difficile, per una donna, l’accoglienza di una nuova vita, ma anche a sostenere, in base a colloqui diretti e su segnalazione delle Caritas parrocchiali, le mamme e le famiglie nei primi anni dell’infanzia dei loro figli.

E’ possibile sostenere il Cav Mamma Nina con la donazione di pannolini, prodotti per l’infanzia, abbigliamento per bambini (in buono stato), passeggini e carrozzine.

Telefono attivo 24 h su 24: 338 2854271