Alle scuole elementari di San Felice i bimbi provano tutti gli sport

SAN FELICE SUL PANARO – E’ partito lunedì 15 novembre a San Felice sul Panaro il progetto “Gioco-sport”, un’importante iniziativa rivolta ai bambini delle scuole elementari.

Dal calcio al basket, passando per l’atletica e il tennis, lo scopo è quello di far conoscere le varie discipline sportive presenti nel paese, che hanno accettato di promuovere l’iniziativa, particolarmente importante perché in questa fascia di età è fondamentale combattere l’inattività sportiva che a causa del Covid si è purtroppo alzata.