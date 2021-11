Bomporto, 4 impianti fotovoltaici su edifici comunali non collegati alla rete: indagini della Guardia di Finanza

“Si apprende che le scorse settimane è arrivata la finanza per condurre indagini e acquisire documentazione negli uffici tecnici del nostro Comune. A quanto risulta da indiscrezioni e da un’evidenza acquisita tramite accesso atti, non sarebbero mai stati collegati in rete, per fruire dell’energia prodotta, ben quattro impianti fotovoltaici (controvalore stimato di quasi 100mila euro), realizzati e installati su edifici comunali (palestra, scuola di Sorbara e Solara, Casa della Legalità di Sorbara, edifici c/o campo sportivo di Bomporto) con fondi pubblici.

Se per l’ultimo (campo sportivo Bomporto) i tempi di realizzazione sono relativamente recenti, gli altri tre sono li, mai utilizzati per produrre energia elettrica (autoconsumo per scambio sul posto e immissione in rete per il surplus prodotto) almeno dal 2016…se non prima. Questo significa che per lunghi 5 anni (almeno) le mancate produzioni di energia elettrica hanno determinato spese aggiuntive sulle bollette e mancati introiti, per migliaia di euro, per quanto si può dedurre tramite una stima chiesta ad un esperto.

A riprova di quanto affermato c’è una determina che mette nero su bianco e prova quanto descritto. Infatti, in essa, l’Amministrazione si impegna a collegare detti impianti entro pochi mesi. Ma la beffa che si apprende, è che essere in mega ritardo per procedere in tal senso, occorre sborsare ulteriori soldi pubblici per adeguarli e attualizzarli, pari quasi a 9mila euro.

Lasciamo che la magistratura contabile acquisisca e verifichi tutte le carte facendo gli accertamenti del caso, ma condanna o meno di funzionari e amministratori, un elemento risulta chiaro: tutto questo rappresenta l’ennesimo spreco, l’ennesimo episodio di inefficienza che si manifesta a carico di questa amministrazione (in continuità con la precedente), che veramente non solo noi che come minoranza esercitiamo potere di vigilanza, ma un qualsiasi cittadino onesto e che paga regolarmente tutte le tasse, anche comunali, non può più accettare.

Auspichiamo che tutte le azioni correttive vengano eseguite nel più breve tempo possibile, ma soprattutto che tutte le responsabilità in carico a questa Amministrazione (in particolare la parte politica e a livello dirigenziale), ma anche alla precedente ,rappresentata per 3/5 dagli stessi attuali amministratori, vengano accertate in modo esaustivo e che quindi venga fatta giustizia, con il solo obiettivo che questi episodi di inefficienza e di sprechi, non si ripetano piu in futuro. Se questo è il modo con il quale vogliono perseguire obiettivi e azioni a favore dalla transizione ecologica a Bomporto…e vista la totale mancanza di controllo, stiamo freschi”.