Certificati anagrafici a Concordia: disponibili online gratuitamente dal 15 novembre

CONCORDIA- A partire da lunedì 15 novembre 2021 sarà possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS) al portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Potranno essere scaricati i seguenti certificati:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

Per ottenere il certificato è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi), e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere il certificato.

E’ possibile reperire tutte le informazioni sul sito del Comune di Concordia.

E’ inoltre possibile anche scaricare sul proprio smartphone l’App gratuita per accedere al portale Smart Anpr: www.smartanpr.it

