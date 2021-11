Finale Emilia, omicidio Ansaloni: dal delitto alle pene definitive in Cassazione, cronistoria degli avvenimenti

FINALE EMILIA – E’ terminato, con la sentenza della Corte di Cassazione arrivata nei giorni scorsi, che ha reso definitive le pene ai danni di Ayoub Lamsid e Hamza Drioch, il processo relativo all’omicidio di Mirella Ansaloni, 78enne di Finale Emilia, uccisa nel corso di una rapina finita male, dai due giovani di origine marocchina, il 18 settembre 2017.

La Corte di Cassazione ha, infatti, respinto la richiesta di uno sconto di pena avanzata dai legali di Ayoub Lamsid, sulla base del ruolo secondario che questi avrebbe avuto nell’omicidio. Per lui, dunque, confermata la condanna decisa dalla sentenza di Appello, che aveva previsto una pena di 9 anni e 8 mesi per Lamsid e di 15 anni per Drioch. In Appello, le pene erano già state ridotte rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva condannato i due giovani, rispettivamente, a 11 anni e 8 mesi e 16 anni.

Nel settembre del 2017, Mirella Ansaloni fu ritrovata morta nel suo appartamento di via Orazio Vecchi a Finale Emilia: in un primo momento sembrava trattarsi di una morte naturale, ma l’autopsia rivelò il delitto: la pensionata era stata uccisa con un colpo di bottiglia in testa. I Carabinieri si misero, dunque, sulle tracce e successivamente fermarono un gruppetto di amici: Ayoub Lamsid, Hamza Driouch e Samir Rida. Quest’ultimo fu, poi, scarcerato, anche se accusato di ricettazione, perchè partecipò solamente alla vendita dei gioielli rubati nel corso della rapina che portò all’uccisione di Mirella Ansaloni. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, invece, gli altri due amici avevano bussato alla porta dell’anziana signora con la scusa di un bicchiere d’acqua, per poi aggredire la donna e fuggire con pochi euro e una collanina d’oro, poi rivenduta a Milano.

Ora, a distanza di oltre 4 anni dai fatti, la vicenda giudiziaria si è conclusa dopo i tre gradi di giudizio, con le condanne definitive dei due giovani responsabili della rapina e dell’omicidio.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017