Finale Emilia, uccisa con una bottigliata durante una rapina: pene definitive per l’omicidio di Mirella Ansaloni

FINALE EMILIA – Anche l’ultimo ricorso in Cassazione è stato respinto: sono, dunque, diventate definitive, si legge sul “Resto del Carlino”, le condanne, rispettivamente a 9 anni e 8 mesi e 15 anni, ai danni di Ayoub Lamsid e Hamza Drioch, i due giovani di origini marocchine, responsabili, nel settembre del 2017, della morte dell’anziana di Finale Emilia Mirella Ansaloni, uccisa con una bottigliata in testa, nella propria abitazione, nel corso di un tentativo di rapina. A presentare l’ultimo ricorso in Cassazione è stato Ayoub Lamsid, gli avvocati del quale chiedevano uno sconto di pena sulla base del ruolo secondario che il giovane avrebbe avuto nell’omicidio. La Corte di Cassazione ha, però, respinto la richiesta, rendendo, in questo modo, definitive le sentenze di condanna ai danni dei due giovani.

