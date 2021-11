Fondi Covid agli esercenti, Azzolini (Pd): “L’Amministrazione di Mirandola arriva tardi”

MIRANDOLA- Il segretario Pd di Mirandola Marco Azzolini attacca la Giunta Greco: “Molte Amministrazioni hanno già iniziato a distribuire i fondi Covid, a Mirandola non arriveranno prima del 2022”.

Ecco la nota del segretario:

“Sulla distribuzione dei fondi Covid, provenienti dal Governo nazionale e destinati alle attività di commercio e servizio, il Comune di Mirandola è in ritardo. Con i percorsi di istruzione del bando, tempi di assegnazione e controlli incrociati i contributi arriveranno nella casse degli esercenti mirandolesi non prima del 2022, mentre altre amministrazioni della Bassa modenese, e non solo, già da un anno hanno iniziato a distribuirli. In un momento di crisi come questo sono importanti le risorse ma anche la tempestività con cui vengono erogate.

Come Partito democratico stavamo aspettando e soprattutto sollecitando da tempo affinché questo provvedimento venisse finalmente messo in campo. Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità il bando che distribuirà questi aiuti a chi dimostra di avere avuto un calo del fatturato di almeno il 20% sul 2020, ma i 200mila euro messi a disposizione potrebbero non essere sufficienti a soddisfare in pieno tutte le domande.

Per questo motivo chiediamo che eventuali differenze possano essere integrate con risorse del Comune di Mirandola”.