Garanzia giovani: una settimana di seminari web per gli under 30

MODENA- Corsi di orientamento specialistico tagliati su misura e di formazione mirata all’inserimento nel mondo del lavoro. Tirocini di accompagnamento all’impiego ma anche supporto per realizzare iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità.

Sono queste le opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro a disposizione dei giovani under 30 dell’Emilia-Romagna che non studiano, non lavorano e non si formano. Da Piacenza Rimini, un’intera settimana, dall’8 al 12 novembre, di appuntamenti online con tappe virtuali nelle città capoluogo di provincia, per illustrare i vantaggi di ‘Garanzia Giovani’, il programma dell’Unione europea che intende assicurare opportunità ai cosiddetti Neet (Not in education, employment or training.

Il progetto Garanzia Giovani, disponibile da diversi anni, è stato recentemente prorogato dalla Regione con nuovi investimenti e sarà accessibile fino a febbraio 2022. E per aiutare i giovani destinatari a capire meglio come funziona e quali misure offre il programma in Emilia-Romagna, la Regione organizza insieme all’Agenzia regionale per il lavoro un ciclo di webinar tenuti dagli operatori dei Centri per l’impiego, con la partecipazione dei servizi territoriali per i giovani, tra cui gli sportelli Informagiovani gestiti dai Comuni.

“Sostenere i giovani, a partire dai più fragili, nella ricerca non solo di un lavoro qualsiasi ma di una occupazione di qualità, stabile e adeguatamente tutelata, è un impegno irrinunciabile per l’Emilia-Romagna– afferma l’assessore regionale al Lavoro e Formazione professionale, Vincenzo Colla-. Non a caso rappresenta uno degli obbiettivi primari che abbiamo individuato nel Patto per il Lavoro e per il Clima, firmato da tutte le rappresentanze economiche e sociali di questa regione. Garanzia Giovani offre ai nostri ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano opportunità concrete, intraprendendo un percorso personalizzato di orientamento e di ricerca di impiego che li aiuti a riconoscere le proprie potenzialità e a trovare la propria strada”.

Il ciclo di webinar punta a riportare l’attenzione su queste opportunità, offrendo agli under 30 che si trovino nella condizione di Neet un’occasione per incontrare i referenti degli sportelli che nei diversi territori si occupano di attivare i percorsi, ricevere informazioni sui requisiti di accesso e sulle misure disponibili, fare domande e chiarire tutti i loro dubbi.

Gli incontri si svolgono online sulla piattaforma Teams e non serve iscriversi: lunedì 8 novembre ore 11 in diretta da Rimini; martedì 9 novembre ore 11 in diretta da Modena, ore 14 in diretta da Ravenna, ore 16. in diretta da Parma; mercoledì 10 novembre ore 11 in diretta da Ferrara; giovedì 11 novembre ore 11.30 in diretta da Reggio Emilia, ore 14 in diretta da Forlì-Cesena, ore 16 in diretta da Piacenza; venerdì 12 novembre ore 11 in diretta da Bologna.

Il calendario completo, con il link a ciascun evento online, è pubblicato sul portale regionale Formazione e lavoro a questo indirizzo.