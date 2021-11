Giornata dell’infanzia e contro la violenza di genere: a San Possidonio si va a teatro

SAN POSSIDONIO- Una doppia iniziativa teatrale, all’Auditorium di via Focherini a San Possidonio, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Filafiaba”– della compagnia Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia- andrà in scena sabato 20 novembre alle 18: le fiabe sono vere, musica e parole tessono un filo d’oro fatto di C’era e non c’era. Qui si canta e ci s’incanta, qui si ride, si cammina su fili sospesi, qui si corre verso l’amore, non si ha paura del lupo. Qui si filano fiabe per tutti.

Uno spettacolo adatto per i bimbi dai 4 anni

Per partecipare allo spettacolo sarà necessaria la prenotazione ai numeri 0535/417924 e 0535/417957 oppure inviando una e-mail all’indirizzo: biblioteca@comune. sanpossidonio.mo.it

Per l’ingresso verrà richiesta l’esibizione della Certificazione verde.

Venerdì 26 novembre, alle ore 21, sempre all’Auditorium di San Possidonio si alzerà invece il sipario per “Non Chiamarmi Amore ” di e con Elisa Lolli e musiche a cura di Marco Sforza: uno spettacolo teatrale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021.



Anche per questo evento sarà necessaria la prenotazione contattando il numero 0535/417924 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e l’esibizione della Certificazione verde.

