Mirandola, Sicurform inaugura scuola di formazione e laboratorio di coesione sociale

MIRANDOLA – Si è svolta sabato 6 giugno, a Mirandola, l’inaugurazione della nuova scuola di formazione e laboratorio di coesione sociale di Sicurform Italia, in via 2 Giugno, a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, oltre a imprenditori e rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Sicurform Italia, di cui da un anno è referente per Mirandola l’ex sindaco Maino Benatti, nasce a marzo del 2009 come associazione senza scopo di lucro per la formazione e l’addestramento professionale. Nel 2018 si trasforma in Srl Impresa Sociale e dal 2020 è operativa in Emilia-Romagna. Sicurform è attiva nella preparazione ed organizzazione di corsi di formazione dedicati alle aziende, come, ad esempio, quelli di primo soccorso, antincendio e abilitazione all’uso di attrezzature per i lavoratori. Sicurform Italia opera anche nel campo dei corsi di orientamento, dell’alta formazione, dei progetti formativi contro la dispersione scolastica e dei tirocini aziendali.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017