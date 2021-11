Monica Ratti: da Mirandola agli Stati Uniti con le “mani in pasta”

MIRANDOLA- Monica Ratti alcuni anni fa ha lasciato la sua amata Mirandola, prima per Milano e poi per volare insieme al marito negli Stati Uniti: a Chicago per l’esattezza, dove lui ha iniziato un nuovo lavoro e lei ha iniziato la sua scalata nel Gusto!

Nasce così ‘Al Dente’: il laboratorio dove la pasta fresca è la protagonista.

Insieme a te, a dar vita a questo progetto c’è un’altra Italiana, conosciuta all’estero. Qual è la filosofia della vostra attività?

Valentina ed io vogliamo portare nelle case degli americani la tradizione della pasta fatta a mano ‘con calma e con cura’. Loro sono famosi per i cibi ‘rapidi’ tipo quelli dei fast-food e con le nostre proposte invece facciamo loro riscoprire il piacere di preparare con le proprie mani qualcosa di genuino, ricreando a casa la convivialità di una tipica cucina italiana, con tanto di scarpetta nella pentola del sugo!

E’ risaputo che gli Americani mangiano la pasta scotta. Il nome della vostra attività è ‘Al dente’ … come lo vivono?

La nostra missione e’ anche quella di educare. Noi la cuociamo sempre al dente e loro ne vanno matti!

Qual è l’allievo tipo?

Persone innamorate dell’Italia o che hanno origini italiane. Molti di loro non hanno mai fatto la pasta a mano. Il bello sta nel rendere le nostre classi sempre uniche e coinvolgenti. Fra i nostri clienti ci sono bambini, adolescenti, adulti che vogliono imparare la tecnica e altri che lo fanno invece per passare una serata diversa.

Qual è l’ingrediente segreto che rende irripetibile la vostra pasta?

L’amore per la cucina italiana e’ quello che rende unica la nostra pasta.

A seguire la nostra genuinità’ e non da ultimo il nostro accento; non facciamo ​nulla per nasconderlo!

Ah … e naturalmente usiamo solo prodotti di importazione e di qualità.

Come si fa a farsi conoscere in un luogo così vasto come gli Stati Uniti?

Con tanta pazienza, dedizione e tempo. Il nostro business sta crescendo tramite il passa

parola: è prevalentemente cosi’ che sempre più persone ci conoscono.

Inoltre abbiamo imparato ad usare i social come canale per farci ‘vedere’.

Qual è il formato di pasta più richiesto?

Farfalle!

Quanto è importante per te questo lavoro?

Ho lasciato l’Italia con ‘Al Dente’ già nella testa, un sogno messo in un angolino di un cassetto che oggi, dopo non pochi sacrifici, e’ finalmente realtà!

