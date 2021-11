Nella Bassa modenese sono tornati i “predoni” dei supermercati

MEDOLLA, FINALE- Con l’ultima rapina lo scorso 31 ottobre al Conad di Medolla, si riaccendono i riflettori- e i timori- sull’impennata di furti che ha coinvolto, nell’ultimo anno, il territorio della Bassa modenese.

Un contesto generale ancora non particolarmente allarmante ma che registra, di fatto, l’intensificarsi degli episodi criminosi.

Sono i supermercati le attività commerciali maggiormente prese di mira dai malviventi. Negli ultimi mesi si sono verificati, infatti, diversi furti in alcuni market dei Comuni della Bassa: una rapina con il cutter in un negozio di Finale Emilia, minacce a una dipendente del supermercato Dpiù di Mirandola e, in alcuni casi, rapine con esiti violenti.

Quello dei furti blitz nei supermercati, insomma, non è un fenomeno nuovo nella Bassa.

Una particolare criticità che purtroppo tende a ripetersi, nonostante siano già stati effettuati degli arresti in passato.

