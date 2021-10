Ruba alcolici al supermercato, inseguito e arrestato

FIORANO – Nel pomeriggio di giovedì 30 settembre, a Fiorano, un uomo ha tentato di rubare in un supermercato alcuni liquori, per un importo totale di oltre 100 euro. Una volte superate le casse senza avere pagato, l’uomo ha tentato la fuga, ma gli addetti alla sicurezza del supermercato, insieme ad una pattuglia dei Carabinieri intervenuta prontamente, sono riusciti a bloccarlo. L’uomo è quindi stato arrestato per tentata rapina impropria.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017