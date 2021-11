Novi accoglie l’azienda Emilabel: già assunti alcuni dipendenti del territorio

NOVI DI MODENA – Pochi mesi fa, la ditta Emilabel, che produce etichette autoadesive, principalmente per il settore alimentare, utilizzando sia stampanti classiche dotate di rulli in quadricromia sia una moderna stampante digitale, ha trasferito l’attività da Carpi a Novi di Modena. Il vicesindaco di Novi, Mauro Fabbri, ha accolto la nuova realtà, che contribuisce all’ampliamento della zona industriale cittadina, attraverso una visita all’azienda:

“Un sincero benvenuto alla ditta Emilabel, che pochi mesi fa ha trasferito l’attività da Carpi a Novi di Modena. Con loro abbiamo passato un simpatico pomeriggio per conoscerci e darci il benvenuto.

L’insegna della azienda, che appare ben visibile, situata all’inizio della zona industriale, imboccando via Serragli, fino all’incrocio con via Venezia, riporta con orgoglio l’anno di costituzione: 1984. La gestione societaria è classicamente di tipo famigliare ed occupa oltre 20 dipendenti, comprese alcune recenti assunzioni di ragazze e ragazzi residenti a Novi.

Si tratta di un esempio positivo di ricambio generazionale ed è facile leggere negli occhi del Sig. Venturi Romeo, padre e socio fondatore, la soddisfazione per il subentro nell’amministrazione del figlio Matteo e di recente della figlia Luisa. L’azienda produce etichette autoadesive, principalmente per il settore alimentare, utilizzando sia stampanti classiche dotate di rulli in quadricromia sia una moderna stampante digitale.

A pochi mesi da una precedente inaugurazione, per un’altra attività che si è insediata a poca distanza, cresce la nostra soddisfazione per questo nuovo insediamento che rafforza il sistema produttivo della nostra città, alla ditta EMILABEL ed alla famiglia Venturi un grande “in bocca al lupo!!”