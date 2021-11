Novi, “Zona 30” in viale Martiri della Libertà: conclusi i lavori

NOVI DI MODENA – Conclusi, a Novi di Modena, i lavori di istituzione della Zona 30 su viale Martiri della Libertà, dall’intersezione con via XXII Aprile a quella con via M. Buonarroti. Contestualmente, l’Amministrazione comunale ha provveduto alla riqualificazione del tratto compreso tra piazza Leonardo Da Vinci e via M. Buonarroti, con la realizzazione di un nuovo manto stradale e di due passaggi pedonali rialzati.

La nuova “ZONA 30”, delimitata da un’apposita segnaletica di contenimento, è caratterizzata da una riduzione del limite di velocità a 30 Km/h e permette la condivisione del transito a automobili e biciclette, dove la precedenza è sempre dei ciclisti. La “Zona 30” – si legge nel comunicato stampa diffuso dall’Amministrazione comunale di Novi – è stata realizzata con lo scopo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, migliorare la qualità e vivibilità dello spazio pubblico e ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.

La filosofia del progetto è introdurre un nuovo concetto di strada, che non viene più considerata come “spazio delle auto”, ma come luogo pubblico a tutto tondo. Un nuovo approccio che mette al centro della circolazione le persone e non le auto, favorendo la mobilità pedonale e ciclabile sempre più diffusa negli ambiti urbani.

“La ZONA 30 ridefinisce la convivenza tra gli utenti della strada creando una nuova cultura del traffico che dà la priorità a quello ciclabile, concedendo alle biciclette l’utilizzo più naturale degli spazi – spiega il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci. – All’interno della nuova “ZONA 30” la strada è intesa come spazio aperto e condiviso, da restituire alle persone garantendo un contesto cittadino più equilibrato e sicuro. Contemporaneamente viene contingentato il traffico veicolare dove le auto devono dare sempre la precedenza alle biciclette”.

