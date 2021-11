Nuoto, argento nei 1500 stile libero agli Europei in vasca corta per Gregorio Paltrinieri

E’ arrivata giovedì 4 novembre la prima medaglia per Gregorio Paltrinieri agli Europei in vasca corta, attualmente in svolgimento a Kazan. L’atleta carpigiano, infatti, ha conquistato l’argento nei 1500 stile libero, dopo un lungo testa a testa col tedesco Florian Wellbrock, poi medaglia d’oro. Paltrinieri ha chiuso con il tempo di 14.13 e 07, nettamente davanti all’altro tedesco Schwarz (bronzo) e tornerà in vasca domani, sabato 6 novembre, per le batterie degli 800 stile libero

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017