Pari opportunità. Coop Allenza 3.0 a fianco delle donne vittime di violenza, per promuovere il numero verde 1522

MODENA- “La pandemia ha accentuato la condizione di fragilità delle donne, rendendo ancora più difficile la possibilità di chiedere aiuto e di accedere ai servizi presenti sul territorio. Ben venga dunque l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che in modo semplice e capillare informa sulle possibilità offerta dal numero verde 1522″.

Così Barbara Lori e Emily Clancy, rispettivamente assessora alle Pari opportunità della Regione e del Comune di Bologna, commentano la scelta di Coop Alleanza 3.0 di promuovere attraverso gli scontrini della spesa il numero verde antiviolenza 1522, della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità: gratuito e attivo 24 ore su 24.

Solo una delle iniziative messe in campo dalla Cooperativa di consumatori per tutto il mese di novembre e in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne.

“Il cammino verso una reale parità tra uomo e donna è ancora lungo, e la violenza sulle donne è purtroppo in aumento come ci confermano le frequenti e drammatiche notizie di cronaca – sottolineano Lori e Clancy-. Servono politiche capaci di incitare sul piano sociale ed economico, ma servono anche azioni per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica. Quella di Coop Alleanza è un’iniziativa importante che va in questa direzione, per promuovere un cambiamento che deve essere innanzi tutto culturale”.

“Grazie a Coop che ha lanciato questa importante iniziativa anche nella nostra Regione -commenta l’assessora al Bilancio e allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, dalla quale è partita l’idea- Dopo il Lazio, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Bologna, insieme a Coop, ancora una volta in prima linea”.