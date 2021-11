Proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza per il sisma 2012

MODENA- “Dopo le continue richieste e insistenze dei parlamentari M5S in questi mesi nei vari provvedimenti, che hanno visto sempre pareri contrari da parte del Governo agli emendamenti presentati relativi al sisma 2012 che colpì i territori dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nell’attuale legge di bilancio sono stati previsti interventi riguardanti la proroga fino al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza per il sisma 2012, per l’assunzione di personale con contratto flessibile e per il riconoscimento degli straordinari; questo non ci può che sollevare”: così i parlamentari pentastellati Maria Laura Mantovani, Vittorio Ferraresi, Gabriele Lanzi e Stefania Ascari.

“In questi mesi abbiamo lavorato con i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Cecilia Guerra e Laura Castelli- che ringraziamo- per poter garantire al nostro territorio interventi di rifinanziamento e proroga in modo da poter terminare il percorso di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, secondo quanto richiesto dalla Regione Emilia-Romagna. Ovviamente questi provvedimenti non soddisfano le intere richieste e per questo motivo presenteremo emendamenti affinché vengano introdotte nella legge di bilancio anche le proroghe per l’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli immobili inagibili, per la sospensione dei mutui concessi a enti locali colpiti dal sisma e ai privati con immobili ancora oggi inagibili, nonché le risorse per continuare a garantire il supporto prestato da Fintecna in fatto di risorse umane”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017