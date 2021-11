Raccordo Ferrara- Porto Garibaldi chiuso di notte fino a giovedì

Per consentire le attività propedeutiche all’avvio dei lavori di posa delle nuove barriere sono previste limitazioni temporanee notturne lungo il Raccordo Autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi”.

Da lunedì 8 e fino a giovedì 11 novembre, dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, sarà istituita la chiusura al traffico del tratto incluso, per chi viaggia in direzione Ferrara, tra il km 13,400 ed il km 8,600.

Durante la chiusura, il traffico diretto a Ferrara sarà deviato sulla viabilità secondaria mediante l’uscita obbligatoria allo svincolo di Masi Torelli e rientro allo svincolo di Guado.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017