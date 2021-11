Scuola, “finanziamenti per 78 istituti modenesi nell’ambito della trasformazione digitale”

“Saranno 78 gli istituti, tra Modena e provincia, destinatari del finanziamento, per un totale di 4 milioni 450.340 euro, del “Digital Board”, l’avviso pubblico predisposto dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole, nonchè di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive”.