Smontato il gazebo adibito a sala d’attesa del Punto vaccinale di Carpi

CARPI – Sono iniziate nella mattinata di oggi, sabato 6 novembre, da parte di personale della Protezione Civile, le operazioni di smontaggio del gazebo adibito a sala d’attesa a fianco della tensostruttura che ospita il Punto vaccinale di Carpi. Il Punto vaccinale rimarrà ovviamente operativo, mentre la tenda allestita a fianco sarà restituita alla Fondazione Campori, che l’aveva messa a disposizione dell’Azienda USL di Modena come riparo dal sole nel periodo estivo per le persone in attesa della vaccinazione anti-Covid. Con l’avvicinarsi dell’inverno, e l’impossibilità di dotare di impianto di riscaldamento il gazebo, la sala d’attesa per i cittadini che si recano al PUV di Carpi sarà al chiuso.

“Sfrutteremo i locali attigui all’accettazione e distribuiremo il carico di vaccinazioni anche negli spazi del Punto Prelievi – spiega Stefania Ascari, Direttore del Distretto di Carpi –, in modo da assicurare un’attesa confortevole al caldo. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare sentitamente sia la Fondazione Campori che ha messo a disposizione la struttura, che la Protezione Civile impegnata nelle operazioni di smontaggio”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017