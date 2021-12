Aereo ultraleggero cade sul tetto di un’abitazione a Bastiglia

Aereo ultraleggero cade sul tetto di un’abitazione a Bastiglia, in provincia di Modena. E’ accaduto lunedì mattina in via San Clemente, attorno alle ore 12. Probabilmente il pilota ha tentato un atterraggio di emergenza ma la nebbia ha creato problemi di visibilità.

Scarne le notizie al momento, sul posto ci sono i soccorritori, a partire dai Vigili del fuoco e dai sanitari del 118 per il recupero della persona a bordo del veivolo, che risulta ora deceduta. Verifiche in corso per accertare la presenza di altri passeggeri.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

