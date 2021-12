Allerta smog, in Emilia-Romagna misure emergenziali fino al 20 dicembre

MODENA- Andranno avanti fino a lunedì 20 dicembre le misure emergenziali anti-smog per contenere le sostanze inquinanti in atmosfera: in tutte le province dell’Emilia-Romagna.

Le misure, attivate mercoledì 15 dicembre, saranno revocate se le previsioni indicheranno un ritorno al di sotto del valore limite delle PM10. Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel Bollettino emesso da Arpae, consultabile sul sito dell’agenzia (www.liberiamolaria.it)

Le misure emergenziali prevedono, fra l’altro, lo stop dei veicoli Diesel Euro 4 tra le 8.30 e le 18.30. Si aggiungono l’abbassamento delle temperature medie del riscaldamento fino a un massimo di 19 gradi nelle abitazioni private e 17 gradi negli spazi commerciali e ricreativi.

