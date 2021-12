Anche edicole di Novi, Soliera, Bastiglia, Concordia e San Felice aderiscono alla raccolta fondi di Telethon

Trentaquattro edicolanti della provincia di Modena, iscritti al sindacato Sinagi (Sindacato nazionale giornalai d’Italia), aderiscono alla campagna di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche e rare promossa da Telethon.

Un atto di alto valore sociale e di solidarietà – si legge nel comunicato stampa diffuso da Cgil Modena – che consente ai giornalai di partecipare attivamente alla creazione di un futuro diverso dando speranza alle tante famiglie che aspettano risposte dalla ricerca sulle tante malattie genetiche e rare. Nelle edicole aderenti, dal 12 dicembre si potranno trovare i “cuori di cioccolato Caffarel” con una donazione minima di 12 euro.

Anche questa iniziativa, come altre, evidenzia l’importanza di tutelare la rete delle edicole, sempre punti di riferimento per i cittadini, le associazione e le istituzioni. Di seguito, l’elenco delle edicole aderenti in provincia di Modena:

EDICOLA RIGHI di Righi P. & Malagoli P. Via A.Volta, 30/A CARPI EDICOLA di Petocchi Daniele Via Magazzeno, 23 CARPI DONDI LUCIANA s.n.c. di Stabellini Stefano & Cati Via Pezzana, 82/H CARPI BIGONCE ETTORE Via Alghisi 19/E CARPI PUNTO GIALLO di BARBIERI CARLO Via Cavalcavia,3-BUDRIONE CARPI Cavazzoni Gloria Via Lago D’Idro, 7 CARPI MANNOCCHI MARIA Via Lanfranco, 1 CARPI Edicola Giulia E Fabio Di Ferretti Giulia Via Cuneo, 31/B CARPI EDICOLA SOLIMEI s.n.c. di Bicego M.G. & C. Via Togliatti, 31 CASTELFRANCO EMILIA PANTANO MICHELE Via Chiesa Nord, 5 ROVERETO S/S. SECCHI ANTONELLA Piazza 1^Maggio 51 NOVI DI MODENA Carta Canta Edicola Di Cantarelli Massimo Attilio Via Caduti, 193 SOLIERA EDICOLA LE ARCATE di Venturelli Roberto P.zza Toscanini, 10 PAVULLO NEL FRIGNANO Edicola Tintorri Di Bartoli Anna Corso Liberta` n.35 SESTOLA L’EDICOLA di Sara Gotti Via A. Gramsci, 3/A BASTIGLIA L’EDICOLA di DONDI M.C. di Dondi Maria Cristina Via per Mirandola, 6/b CONCORDIA S/S Cartolibreria Cervi Francesco P.zza Italia 363 SAN FELICE S/P. EDICOLA DEL CENTRO di Paoletti Elisa Via Veneto, 25/a FIORANO MODENESE GIOVANNINI GRAZIELLA Via Statale, 142 SPEZZANO BONVICINI ALBERTO Via Battezzate, 30 CORLO DI FORMIGINE Edicola Di Luca Via unita’ d’Italia, 8 FORMIGINE GIUSTI CHRISTIAN Edicola del Castello Via S.Francesco FORMIGINE ALVISI STEFANIA Via Bassa Paolucci angolo Don Maselli, 1 CASINALBO GIULIANI CINZIA Via S.Antonio, 101/A FORMIGINE – COLOMBARO BERZELLINI MONICA Via Braida, 301 SASSUOLO EDICOLA VIALE VERDI di Davide Manzini Viale Verdi, 74 MODENA L’Edicola Di Trudy Di Medici Massimo Via Cassiani,121/23 MODENA DI DECO ALESSIA V.le Caduti sul Lavoro,75 MODENA MONARI MARIA CRISTINA Via Mar Tirreno 186/188 MODENA EDICOLA SARA di Paolini Sara Via Giardini, 265 MODENA GUALTIERI VIVIANA Via Rainusso, 104 MODENA MONIA di DALLARI MONIA Via Wiligelmo 71 MODENA BARBIERI CESARINA Via Vignolese, 828 MODENA Edicola Vi.P. Di Villani Paolo Via Jacopo da Porto, 537 Modena BAGGIOVARA L’EDICOLAIO di Cappai Andrea Via Respighi, 253 MODENA

