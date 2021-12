“Auguri Soliera”, le iniziative natalizie in programma fino all’8 gennaio

SOLIERA – “Auguri Soliera!”, il contenitore natalizio predisposto dalla Fondazione Campori e dall’Amministrazione comunale, insieme al ricco tessuto associativo di Soliera, ha già vissuto un suo momento clou con la festa di domenica 5 dicembre. Una giornata molto partecipata, complice anche il sole, che ha visto tante persone riversarsi sul centro storico solierese dal primo mattino fino al tardo pomeriggio tra mercatini, assaggi gastronomici, concerti, spettacolini e animazioni rivolte ai bambini e alle famiglie.

Il programma prosegue con un mese ricco di iniziative che si svilupperà fino a sabato 8 gennaio 2022. Sono numerosi gli appuntamenti che interessano i più piccoli, presso lo Spazio Giovani Reset, venerdì 10, martedì 14 e martedì 21 dicembre, con inizio alle 16.30, e alla Ludoteca Ludò venerdì 10, sabato 11, martedì 14, sabato 18, mercoledì 22 e martedì 28 dicembre: laboratori creativi natalizi per bimbi tra i 3 e i 5 anni, e laboratori Steam di avviamento alla robotica creativa per i più grandi. Per tre domenica pomeriggio – il 12, il 19 e il 26 dicembre – il Nuovo Cinema Teatro Italia proporrà tre film di animazione di qualità: “La famiglia Addams 2”, “Yaya e lennie. The walking liberty” e “Encanto”: inizio proiezione alle 17.

Domenica 19 dicembre, dalle 9, in piazza Lusvardi, c’è MotoNatale, un raduno di motocicli di tutti i tipi, in memoria di Daniele Valisi. Sempre il 19 dicembre, al Centro Pederzoli di Limidi, alle 16.30, Natale sui pattini, con coreografie a ritmo di musiche dagli anni ’20 ai giorni d’oggi. Il Concerto di Natale è in programma giovedì 23 dicembre alle 21, nella chiesa di San Giovanni Battista, mentre lunedì 27 dicembre si tiene “Esperienza verticali”, il primo appuntamento di un’iniziativa che lo Spazio Giovani Reset dedica a ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni. Tre giornate outdoor di attività nella natura, condotte dallo psicologo Luca Masini e dalla guida alpina Massimo Ruffini, per trovare i propri appigli interiori. Info e prenotazioni spaziogiovani@ fondazionecampori.it.

Non mancheranno le iniziative intorno alla festa dell’Epifania del 6 gennaio, sia a Limidi che a Soliera, mentre saranno diverse, sempre il sabato pomeriggio, le visite guidate gratuite alla mostra “Mauro Staccioli [re]action” al Castello Campori. Per accedere alle iniziative è necessaria la certificazione verde, il cosiddetto green pass, nel rispetto delle normative nazionali vigenti. In tutta l’area si deve rispettare il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone – a meno che non siano componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi. Dove non sia possibile, è necessario indossare la mascherina. Ulteriori prescrizioni saranno previste per specifiche iniziative.

