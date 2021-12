Calcio, Prima Categoria: Ravarino ko 3-1 contro la Sammartinese

di Simone Guandalini

Si arresta a quota cinque la striscia di vittorie consecutive inanellata dal Ravarino nel Girone D di Prima Categoria. Nella quindicesima giornata di campionato (l’ultima del 2021, prima della pausa natalizia), infatti, il Ravarino cade 3-1 sul campo della Sammartinese nona in classifica. Al Ravarino non basta la rete del solito Sanci, che,sul finire della prima frazione di gioco, rimette il risultato in parità dopo l’iniziale vantaggio della Sammartinese, firmato Previdi. Dopo il gol dell’1-1, infatti, arriva immediatamente la nuova rete dei padroni di casa, grazie a Chiossi. Nel finale di gara, poi, la Sammartinese trova anche il definitivo 3-1 con Melis. Il Ravarino non riesce, così ad approfittare dello scivolone del Reggiolo secondo in classifica, caduto 4-1 sul campo del Galeazza e chiude il 2021 al terzo posto in classifica, a quota 26 punti.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 15:

Galeazza – Reggiolo 4-1

Madonnina Calcio – Falkgalileo 6-1

Polisportiva Virtus Correggio – Real Terre&Acqua 2-1

Polivalente San Damaso – United Carpi 1-3

Sammartinese – Ravarino 3-1 (Previdi (S), Sanci (R), Chiossi (S), Melis (S))

Ore 17.30:

Atletic Cdr Mutina – Virtus Cibeno

Riposa: Masone

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 37*

Reggiolo 28

Ravarino 26

Polisportiva Virtus Correggio 25

United Carpi 24

Masone 20*

Polivalente San Damaso 19

Madonnina Calcio 18

Sammartinese 17

Galeazza 17

Virtus Cibeno 13

Falkgalileo 8

Real Terre&Acqua 2

*una partita in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017