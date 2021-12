Calcio, Promozione: la V. Camposanto batte il Fiorano e aggancia il Cavezzo, ancora un successo per La Pieve Nonantola

di Simone Guandalini

Nell’anticipo del sabato pomeriggio del Girone C di Promozione, La Pieve Nonantola chiude il proprio 2021 con l’ennesimo successo della propria stagione (il nono consecutivo) ottenuto nella trasferta sul campo del Casumaro. I granata si impongono col punteggio di 2-1, grazie alla doppietta di Cheli, che porta in vantaggio i suoi al 18′ e raddoppia all’80’. Per il Casumaro, l’inutile gol della bandiera di Tognoli arriva nel recupero. Dietro alla capolista, che allunga ancora portandosi a + 14 sul Ganaceto secondo, vittorioso 3-0 contro il Persiceto 85, la lotta per la zona playoff si infiamma: la Virtus Camposanto sfrutta il turno di riposo del Cavezzo per agganciare, a quota 23 punti, gli uomini di mister Cantaroni al terzo posto in classifica. La formazione camposantese si impone 3-1 nella sfida casalinga contro il Fiorano: a decidere il match, sbloccato inizialmente dagli ospiti con Messori, sono i gol di Tammaro, che riporta immediatamente in parità il risultato, Lugli e Natali. Non sfrutta, invece, l’occasione per agganciare il Cavezzo la Quarantolese, fermata sull’1-1 sul campo della Centese. Le reti arrivano nella ripresa: al 65′, Quarantolese in vantaggio con Brondolin, che segna direttamente da calcio d’angolo, probabilmente con qualche deviazione da parte dei giocatori di casa. Il pareggio della Centese arriva al 71′, su rigore trasformato da Carpeggiani. Nelle zone calde della classifica, grazie al 2-2 contro il Castelnuovo e al pareggio contro la Quarantolese, Solierese e Centese agganciano a quota 11 punti il Casumaro.

Promozione, Girone C, risultati giornata 15:

Sabato 18 dicembre:

Casumaro – La Pieve Nonantola 1-2 (18′, 80′ Cheli (L), 91′ Tognoli (C))

Domenica 19 dicembre:

Atletico Spm Calcio – Polinago 1-3

Centese Calcio – Quarantolese 1-1 (65′ Brondolin (Q), 71′ rig. Carpeggiani (C))

Centese: Alberghini, Bozzato, Cioni, Hoxha, Coraini, Fiorini, Bonvicini, Capogreco (70’ Vaccari), Carpeggiani (C), Cotti, Bianchi (70’ Ganzaroli). A disp. Vespucci, Gnaccarini, Zappavigna, Orsini, Doronzo, Vaccari, Soverini, Ganzaroli. All. Semeraro

Quarantolese: Giovanelli, Mari, Brondolin, Bortolazzi, Pisa, Gobbi, Cavicchioli, Pagano, Gozzi (C), Pedrazzoli (82’ Marinella), Grillenzoni (64’ Ferrari). A disp. Pivanti, Muracchini, Barbalaco, Brandoli, Ferrari, Buhusanu, Merighi, Bazzani, Marinella. All. Molinari

Ammoniti: Coraini Carpeggiani Pedrazzoli

Ganaceto – Persiceto 85 3-0

Solierese – Castelnuovo 2-2

Virtus Camposanto – Fiorano 3-1 (7′ Messori (F), 9′ Tammaro (V), 73′ Lugli (V), 82′ Natali (V))

Riposa: Cavezzo

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 39

Ganaceto 25

Virtus Camposanto 23

Cavezzo 23*

Quarantolese 21

Castelnuovo 20

Polinago 19*

Fiorano 17

Perisceto 85 14

Atletico Spm Calcio 12

Casumaro 11*

Centese Calcio 11

Solierese 11*

*una partita in meno

