Calcio, Terza Categoria: riposa il Medolla, il Limidi prova ad accorciare contro la Robur La Pieve

di Simone Guandalini

Importante occasione, per Virtus Mandrio e Limidi, nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, rispettivamente per scavalcare e conquistare, così, il titolo di campiona d’inverno, e per accorciare le distanze portandosi a -2, in vista dello scontro diretto della prossima settimana, rispetto al Medolla capolista, che osserverà il turno di riposo nella tredicesima giornata di campionato, l’ultima del girone d’andata. La Virtus Mandrio ospiterà l’Old Invicta ultima in classifica, mentre il Limidi riceverà la visita della Robur La Pieve terzultima e reduce dal ko casalingo per 4-2 subito nella sfida contro la Virtus Mandrio della scorsa settimana. Nelle altre gare del Girone, il Concordia, risollevatosi grazie alla vittoria sul campo dell’Old Invicta, tenterà il sorpasso sulla Polisportiva Cognentese, distante 2 punti in classifica, mentre la Novese, reduce da tre sconfitte consecutive, ospiterà la Cortilese.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 13 (domenica 5 dicembre, ore 14.30):

Centro Polivalente Limidi – Robur La Pieve

Concordia Calcio – Polisportiva Cognentese

Gino Nasi – Circolo Rinascita

Novese – Cortilese

Reno Centese – Nuova Aurora

Virtus Mandrio – Old Invicta

Riposa: Medolla

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 33*

Virtus Mandrio 31

Centro Polivalente Limidi 28

Circolo Rinascita 21

Gino Nasi 18

Reno Centese 15

Cortilese 15

Nuova Aurora 12

Polisportiva Cognentese 11

Concordia Calcio 9

Robur La Pieve 8

Novese 7

Old Invicta 3

*una partita in più

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017