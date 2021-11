Calcio, terza Categoria: ancora successi per Limidi e Medolla. Bene il Concordia, ko Novese e Robur La Pieve

di Simone Guandalini

Prosegue, nella dodicesima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, il momento positivo di Medolla e Limidi, rispettivamente primo e terzo in classifica, separate dalla Virtus Mandrio seconda. Il Medolla, infatti, si impone con un netto 3-1, in casa, contro il Reno Centese sesto, grazie alle reti di Gavioli, del solito Bugneac e di Verdi. In gol per il Reno Centese Panucci. Il Limidi risponde con un successo, sofferto e di misura (1-0), nello scontro diretto, in trasferta, contro il Circolo Rinascita. Sblocca la gara, che ormai sembrava destinata a concludersi sullo 0-0, una rete di Marino negli ultimi minuti di gioco. Nelle altre gare del girone, importante successo esterno del Concordia nello scontro diretto nelle zone basse della classifica contro l’Old Invicta: il Concordia passa 1-0, grazie alla rete, a sette minuti dalla fine, di Parolisi, appena entrato, arrivata con una conclusione dalla distanza che si insacca all’incrocio dei pali. Il successo permette al Concordia di scavalcare in classifica Novese e Robur La Pieve, ko rispettivamente contro Polisportiva Cognentese (3-1) e Virtus Mandrio (2-4).

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 12:

Circolo Rinascita – Centro Polivalente Limidi 0-1

Medolla – Reno Centese 3-1

Nuova Aurora – Gino Nasi 0-4

Old Invicta – Concordia Calcio 0-1

Polisportiva Cognentese – Novese 3-1

Robur La Pieve – Virtus Mandrio 2-4

Riposa: Cortilese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 33*

Virtus Mandrio 31

Centro Polivalente Limidi 28

Circolo Rinascita 21

Gino Nasi 18

Reno Centese 15

Cortilese 15

Nuova Aurora 12

Polisportiva Cognentese 11

Concordia Calcio 9

Robur La Pieve 8

Novese 7

Old Invicta 3

*una partita in più

Foto di copertina: pagina Facebook Robur La Pieve

