Cna incontra le Amministrazioni di Medolla e Mirandola

MIRANDOLA, MEDOLLA- Sollecitazioni reciproche e condivisione dell’attività svolta in questi mesi. È quanto emerso dall’incontro che, nei giorni scorsi, la CNA di Medolla- rappresentata dal presidente Cesare Galavotti e dalla direttrice Natascia Pellacani- ha avuto con la Giunta di Medolla.

“Abbiamo manifestato la nostra soddisfazione – commenta il presidente Galavotti – per le scelte dell’Amministrazione di non prevedere aumenti delle imposte locali per il 2022 e per i sostegni assegnati in questi mesi alle imprese più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Siamo però preoccupati per la situazione di stallo legata alla Cispadana. Da questo punto di vista il 2022 dovrà essere un anno decisivo per una scelta definitiva, ovvero se esistano i margini per puntare effettivamente alla realizzazione di un’autostrada, oppure scegliere una soluzione alternativa. Di certo non è possibile continuare con questa situazione di estrema incertezza”.

“Abbiamo inoltre chiesto di monitorare, eventualmente a livello di area, i bandi di prossima uscita legati al Pnrr, per non perdere eventuali importanti opportunità. Da questo punto di vista è positivo il progetto di realizzazione di un reticolo di ciclabili in grado di collegare i comuni dell’Area, finanziato appunto con le risorse del Piano, come ci è stato ipotizzato”.

“Da parte nostra – sottolinea la direttrice Pellacani – cercheremo di individuare percorsi di accompagnamento al lavoro per persone fragili, anche per rispondere ad una esplicita richiesta dell’Amministrazione”.

L’incontro con la Giunta di Medolla fa seguito a quello avuto nei giorni precedenti con l’Amministrazione di Mirandola: “Un confronto – conclude Galavotti – che tra gli altri argomenti ha visto accolte due nostre richieste: la riattivazione della Consulta Economica ed un rilancio di un protocollo antiabusivismo che possa favorire politiche di contrasto e faciliti eventuali segnalazioni”.