Controlli sui Green Pass, multe a bar ed avventori a San Felice, e in un ristorante a Finale

Modena e Provincia: controlli dei Carabinieri per il rispetto della normativa Covid.

Nel corso della settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito numerosi controlli sul rispetto dalla normativa Covid (D.L. 127/2021) ed in particolare sull’obbligo di controllo del green pass.

Nel corso dell’attività sono state controllate oltre 1000 persone e più di 150 esercizi commerciali.

In particolare:

– in Carpi sono stati sanzionati un lavoratore e il titolare di un supermercato per non essere in possesso di green pass e, i titolari, per non aver controllato il possesso della cd “certificazione verde” dei propri dipendenti

– in Riolunato, i Carabinieri hanno comminato sanzioni amministrative a 2 persone che stavano consumando all’interno di un esercizio commerciale senza essere in possesso del green pass, nonché il titolare dello stesso per aver omesso il controllo del possesso del titolo previsto;

– in Spilamberto, sono state sanzionati 2 avventori e il titolare di un bar per mancanza ed omesso controllo del green pass;

– in Finale Emilia, è toccata la stessa sorte ad un cliente ed al proprietario di un ristorante;

– in San Felice sul Panaro sono stati multati un avventore e il proprietario di un bar.

