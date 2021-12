Covid, Bonaccini: “Per l’Emilia-Romagna probabile zona gialla, ma non cambierà nulla”

MODENA- Sul possibile passaggio in zona gialla dell’Emilia- Romagna, in vista delle festività natalizia, il presidente Stefano Bonaccini ha commentato con un “Può darsi, ancora non lo sappiamo”.

“Pur avendo in questi giorni superato il numero di contagi dello stesso periodo dell’anno scorso, abbiamo un numero molto inferiore di decessi e ospedalizzazioni– ha dichiarato Bonaccini durante un evento a Riccione- Se anche la Regione dovesse passare a breve in zona gialla “non cambia nulla e non chiuderà nessuna attività economica, a differenza del passato”.

“Dobbiamo però continuare a combattere, a vaccinare il più possibile- ha concluso il presidente- Abbiamo superato il 91% di prime dosi, siamo oltre l’89% di seconde. Superate 800mila terze dosi. Cominciano anche a prenotare le famiglie per i propri bambini dai 5 agli 11 anni”.

Fonte: Ansa

