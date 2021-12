Covid, boom di contagi: in Emilia-Romagna nuovi casi quasi raddoppiati nel giro di 24 ore

Sono quasi raddoppiati in sole 24 ore, come testimonia il consueto bollettino giornaliero fornito dalla Regione, i casi di Coronavirus rilevati quotidianamente in Emilia-Romagna. Dai 4.134 di ieri si è passati, infatti, ai 7.088 contagi di oggi (1.057 dei quali nel modenese), su quasi 58mila tamponi effettuati. Se già i numeri di ieri avevano fatto segnare il record di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia in Regione, quelli di oggi testimoniano un vero e proprio boom di contagi, causato probabilmente anche dalla nuova variante Omicron, a quanto sembra più “contagiosa” delle precedenti. In Emilia-Romagna, l’età media dei nuovi positivi è di 36,5 anni. In aumento anche la pressione sugli ospedali, sebbene a Modena i numeri, se confrontati con quelli dello stesso periodo dello scorso anno, siano ancora rassicuranti: in Regione, sono 121 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive (+8 rispetto a ieri): età media 62,2 anni, il 73% senza vaccino. Negli altri reparti Covid ci sono 1.334 degenti (+29, età media 69 anni) a un passo dalla soglia di guardia del 15%. In Regione, inoltre, sono stati 20 i decessi causati dal Coronavirus nella giornata di oggi (nessuno in provincia di Modena).

