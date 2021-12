Covid, il Consiglio dei ministri dice sì alla proroga dello stato di emergenza

MODENA- Lo stato di emergenza Covid slitterà dal 15 gennaio al 31 marzo 2022: è questa la decisione del Consiglio dei ministri, sicuramente condizionata dai dati dei contagi della variante Omicron che arrivano dall’estero.

Sembrerebbe che questa sarà l’ultima proroga, a seguito della quale si aprirà una nuova fase di “convivenza” con il virus.

Prorogato anche il Super Green pass in zona bianca, che non scadrà più il 15 gennaio: fino a primavera resteranno precluse ai non vaccinati attività come i ristoranti al chiuso, i cinema, le discoteche, gli stadi e le feste.

Prorogati al 31 marzo 2021 anche i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena causa Covid e possibilità di smart working per i lavoratori fragili.

Nessuna decisione invece in merito all’uso delle mascherine all’aperto, anche in zona bianca, durante le festività natalizie.

In compenso, un’ordinanza del ministro della salute impone una stretta a tutti gli arrivi dall’estero con quarantena di cinque giorni per i non vaccinati e tampone obbligatorio anche per gli immunizzati. Ma la stretta, applicata anche ai cittadini europei, fa insorgere Bruxelles, perché è una restrizione agli spostamenti inesistente in altri Paesi: l’Italia “giustifichi” le misure o si rischia di “minare la fiducia delle persone su condizioni uguali ovunque”: ha dichiarato la commissaria Vera Jourova.

