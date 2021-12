Estensione obbligo vaccinale, ecco cosa cambia dal 15 dicembre e quali categorie sono coinvolte

Fino ad oggi, nonostante l’entrata in vigore, a partire dallo scorso 6 dicembre, del cosiddetto Super Green Pass, che di fatto impedisce l’accesso ad alcune attività e servizi a chi non è vaccinato, solo per il personale sanitario e delle Rsa era in vigore l’obbligo vaccinale. Dal prossimo 15 dicembre, però, non sarà più così: l’obbligo vaccinale verrà, infatti, esteso ad altre categorie. Vediamo di quali si tratta:

– personale scolastico (docenti e personale amministrativo) del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

– personale del comparto della difesa (militari), sicurezza e soccorso pubblico e della Polizia Locale;

– personale amministrativo operante nel settore della sanità;

– personale degli istituti penitenziari per adulti e minori

I lavoratori di queste categorie possono essere esclusi dall’obbligo, che comprende anche la terza dose (per coloro i quali hanno effettuato la seconda da almeno 5 mesi) solo in caso di accertato pericolo per la salute, confermato dal proprio medico di base. Per chi non rispetta l’obbligo vaccinale, è prevista la sospensione (senza retribuzione), senza, però, conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per le categorie di lavoratori non sanitarie per cui è previsto l’obbligo vaccinale, inoltre, scatterà, oltre alla sospensione senza retribuzione, anche la sanzione amministrativa (si va dai 400 euro ai 3.000 euro di multa). In caso di nuova violazione della disposizione, poi, la sanzione amministrativa verrà raddoppiata.

