Finale Emilia, depositate nuove prove: rinviata la seconda udienza del processo sulla discarica

FINALE EMILIA – Non si è svolta nella giornata di ieri, 22 dicembre, come era inizialmente previsto, la seconda udienza preliminare del procedimento relativo alla discarica di Finale Emilia, posta sotto sequestro due anni fa, in cui il Comune si è costituito parte civile. A causa di una nuova nota integrativa probatoria, in sostanza di nuove prove, depositata dal pubblico ministero nei giorni scorsi, si legge sulla stampa locale, l’udienza è stata, infatti, rinviata al prossimo 26 febbraio. La difesa, che nell’udienza in programma ieri avrebbe dovuto presentare le proprie perizie, ha chiesto i “termini di difesa” per avere modo di consultare i nuovi atti depositati nei giorni scorsi. Le nuove prove – si legge sulla stampa locale – riguarderebbero un aggiornamento del monitoraggio delle falde, che mostrerebbe uno sforamento dei valori di soglia di alcuni inquinanti.

