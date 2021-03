Finale, inchiesta discarica: decisa l’archiviazione per Ferioli e i tecnici

FNALE EMILIA- Archiviate le responsabilità dell’ex sindaco di Finale Fernando Ferioli e dei tecnici comunali coinvolti negli avvisi di garanzia del dicembre 2019, per l’inchiesta sulla discarica di via Comunale Rovere.

Feriol, in un lungo post Facebook, esprime tutto il suo sollievo ma anche l’indignazione per l’intera vicenda:

“Dopo anni di indagine e di sofferenza tali avvisi di garanzia furono consegnati sempre prima ai media e persino ai comitati di cittadini prima che agli interessati. E che su questo nessuno in Parlamento si stia muovendo per garantire un minimo di dignità ad indagini su innocenti che vengono sbattuti in prima pagina e definiti colpevoli preventivamente, mi rattrista ogni secondo.

Avvisi di garanzia che mi videro per l’ennesima volta dipinto ovunque a livello locale e nazionale come un disonesto, un delinquente che metteva non si sa quale interesse davanti a quello della proprio comunità”