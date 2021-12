Formazione e lavoro: gli imprenditori di San prospero incontrano gli studenti delle scuole medie

SAN PROSPERO- Alcuni imprenditori di San Prospero hanno partecipato all’incontro on-line con le classi terze delle scuole medie, venerdì 10 dicembre.

L’iniziativa rientra nel progetto “Buoni maestri”: un’inziativa pensata per avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese locali, con l’obiettivo di aiutare ragazze e ragazzi a orientarsi nella scelta del proprio percorso di vita e professionale.

“Il progetto è iniziato tre anni fa – commenta l’assessora alla Scuola del Comune di San Prospero Eva Baraldi, presente alla videoconferenza insieme al sindaco Sauro Borghi – C’è chi sceglie un indirizzo di studi per poi accorgersi che quel percorso non corrisponde alle sue aspirazioni. Con questi incontri speriamo di aiutare i giovani a compiere scelte più consapevoli. Ci auguriamo inoltre che i giovani, continuando a inseguire i loro sogni, trovino sbocchi professionali all’interno del nostro territorio, che è particolarmente ricco e interessante dal punto di vista imprenditoriale”.

Tra gli imprenditori ospiti dell’incontro c’era il referente del Caseificio 4 Madonne Andrea Nascimbeni, che ha sottolineato quanto l’azienda abbia bisogno della figura professionale del casaro, specializzato nella lavorazione dei formaggi: “Avendo diversi negozi sul territorio cerchiamo anche commessi – ha aggiunto Nascimbeni – Ci servono anche persone in grado di ricoprire ruoli amministrativi e che conoscano bene l’inglese, ma anche il francese e il tedesco”.

L’importanza delle lingue straniere è stata evidenziata anche da Francesco Botti, giovane titolare della neonata azienda “Dolce terra”, che si occupa di produrre confetture, marmellate e mostarde: “Per noi è importante soprattutto la conoscenza dello spagnolo, ma anche dell’inglese e del francese – ha affermato – Cerchiamo diplomati agrari che abbiano voglia di rimanere a contatto con la campagna”.

Nino Ratti di Torex ha parlato del nuovo stabilimento ormai in rampa di lancio, mentre Corrado Mantovani ha fatto presente che l’azienda di cosmetici Lacote Srl, per la quale lavora, è alla ricerca di chimici, biologi, amministratori contabili e specialisti in digital marketing.

Paolo Sacchi dell’impresa di catering “Da Paolo” ha parlato della propria attività, fondata in parte su servizi di banqueting e catering, ma anche sulla produzione e distribuzione di prodotti alimentari. Infine Mirko Levratti della Valmatic, azienda di confezionamento per conto terzi e produzione di macchinari, ha fatto presente che la ditta è in cerca di tecnici qualificati e persone in grado di parlare inglese, spagnolo e francese: “Secondo me ottenere una laurea è consigliabile – ha concluso Levratti – La cosa più importante è scegliere un percorso che vi permetta di fare quello che realmente vi piace”.