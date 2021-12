Furti di trattori nella Bassa: oltre 40 anni di condanna complessivi per 9 componenti della banda

Hanno compiuto una serie di furti di trattori (oltre 20 i mezzi rubati) nei territori a cavallo fra la Bassa modenese (Novi, Concordia, Mirandola, San Felice), il mantovano (Bondeno di Gonzaga e Moglia) e il reggiano (Novellara) nell’autunno del 2019: per questo, per i nove componenti della banda (composta in totale da oltre 20 persone, divisi tra un gruppo di nomadi domiciliati a Novi e a Mirandola e un gruppo di italiani, di origine campana, a processo per ricettazione) che hanno scelto il rito abbreviato sono arrivate condanne complessive a oltre 40 anni di carcere: si va da un massimo di 7 anni ad un minimo di 10 mesi, mentre per gli altri complici dei furti che hanno scelto il rito ordinario la prima udienza del processo è fissata per aprile. La banda era stata scoperta nel maggio scorso, grazie all’Operazione Gaggio della Polizia di Stato, che aveva portato a sei arresti e a diversi indagati.

