Gli studenti del “Calvi”di Finale Emilia: “Rivogliamo la nostra scuola”

FINALE EMILIA- La polemica sulla didattica dell’istituto “Ignazio Calvi” di Finale Emilia era partita da un gruppo di genitori che lamentava la “non congruenza” tra il programma presentato agli open day dalla scuola e la didattica effettivamente adottata in classe.

Ora sono gli studenti a scendere in campo, con una “lettera aperta” inviata alla nostra redazione:

“Noi studenti dell’istituto Calvi di Finale Emilia lamentiamo un cambio drastico dell’attività scolastica con l’arrivo della nuova presidenza, che ci ha fatto perdere ogni entusiasmo.

Questa scuola non è più quella che abbiamo conosciuto e scelto: scelto per l’entusiasmo dei docenti e dei ragazzi che prima di noi l’hanno frequentata.

L’attività in azienda (sul campo) è stata abolita per il triennio e scarseggia per prime e seconde. Tutti i progetti degli anni scorsi non si fanno più: potete vedere tanti video girati in passato quando in questa scuola ci si divertiva anche, ora non più.

Sono stati introdotti dei pomeriggi di lezione, sempre sui banchi e statici, in una scuola che dovrebbe essere dinamica, ricca di esperienze, aggregazione e lavoro di gruppo.

Scarseggiano i trasporti per il ritorno pomeridiano, costringendo le nostre famiglie a farsi carico dei viaggi.

Non ci sono più attività extracurriculari, mentre in passato la scuola ha partecipato a tantissimi progetti collezionando molti successi.

Questa non è la scuola che abbiamo scelto, possibile che a nessuno importi?.