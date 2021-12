I servizi Art-Er per la crescita di 10 startup innovative

MODENA- Servizi e consulenza per la crescita e l’internazionalizzazione di startup innovative dell’Emilia-Romagna. Questi gli obiettivi del nuovo bando di selezione “Le Serre di ART-ER Edizione 2021“, che offre spazi e servizi per lo sviluppo del business a un massimo di 10 startup innovative con sede nel territorio regionale.

Alle imprese selezionate saranno offerti servizi logistici e di supporto all’avvio e consolidamento delle attività. In particolare: disponibilità di spazi a uso ufficio per tre giorni a settimana. Le startup, inoltre, potranno accedere a postazioni dedicate con possibilità di utilizzo di rete wifi, utenze, stampante a colori, monitor e tastiera wireless, monitor di grande dimensioni per presentazioni , sale riunioni e area relax/angolo cucina.

Nel corso degli anni, con un’accelerazione dovuta alla pandemia, i percorsi di supporto alle startup sono evoluti per poter rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze specifiche delle imprese. Dal mese di marzo 2021, Le Serre di ART-ER, hanno lanciato un modello di accelerazione, flessibile e caratterizzato da percorsi di accompagnamento personalizzati basati sull’integrazione di competenze.

Oltre ai servizi logistici, le startup avranno a disposizione coach dedicati, formazione per lo sviluppo di business innovativi e potranno accedere ai servizi “Pronti per l’investitore!” per l’analisi e valutazione del fabbisogno finanziario e “Helpdesk Proprietà Intellettuale” per indicazioni sulla gestione della proprietà intellettuale nello sviluppo del business e per valutare strategie di tutela e valorizzazione della startup. Inoltre avranno accesso ad incontri con i manager dei gruppi industriali con sede in Emilia-Romagna che aderiscono al Mentor Board di ART-ER e avranno la possibilità di partecipare a eventi di networking e di sviluppo business, anche internazionali, organizzati da ART-ER.

Il bando, i moduli e la procedura per candidarsi sono disponibili a questo link: https://www.art-er.it/2021/11/ bando-di-selezione-le-serre- di-art-er-2021/

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 13:00 del 17 dicembre 2021

Per ulteriori informazioni scrivere a: serredeigiardini@art-er.it

Numerose sono le startup ospitate alle Serre e che hanno usufruito dei percorsi di incubazione e accelerazione. Tra queste: BUILTI, Cubbit, Dishcovery, Fairbnb, INESSE, Sfridoo, imprese che hanno ottenuto risultati significativi in termini di sviluppo business e raccolta fondi.