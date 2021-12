Il capitano Iacovelli lascia il Comando dei Carabinieri di Carpi

CARPI – Dopo cinque anni alla guida della Compagnia dei Carabinieri cittadina, il Capitano Alessandro Iacovelli lascerà la città di Carpi per fare rientro a Roma, sua città natale, dove prenderà servizio presso la locale Sezione Operativa del Comando provinciale. Attraverso un post pubblicato su Facebook, il Capotano Iacovelli ha voluto salutare la città di Carpi e ringraziare i cittadini:

“Per volare non basta avere ali grandi e forti. È necessaria anche la “portanza”, ossia quella specifica forza, data dalla risultante di un insieme di fattori, la cui combinazione, costante e perfetta, consente di librarsi nell’aria.

Mi piace pensare alla mia permanenza a Carpi proprio come ad un bellissimo volo, la cui “portanza”, la mia forza, siete stati tutti voi: i vostri sguardi colmi di speranza, i sorrisi forieri di coraggio, le mani sempre tese. Voi, artefici insostituibili di una magia possibile, un esercito di cuori pronti a battere e a battersi per la cosa giusta, a cui oggi non posso che dire grazie!

Grazie agli uomini e alle donne, tutti, della Compagnia di Carpi, per la loro dedizione assoluta, per l’impegno e i sacrifici enormi messi in campo senza indugi, per la fiducia accordatami “senza se e senza ma”, per aver trasformato ogni giorno, incessantemente, le visioni in progetti e i progetti in realtà e per essere stati sempre parte di un tutto – lo Stato – che ci appartiene e al quale sentiamo di appartenere proprio come a una vera famiglia.

Grazie ai cittadini di Carpi, che mi hanno sempre riservato accoglienza e calore, stringendomi in un abbraccio che, sin da subito, è diventato “casa”. Il “nostro capitano” – così mi avete sempre chiamato – e, soprattutto, così mi avete fatto sentire dal primo giorno. Porto con me le vostre storie e i vostri sorrisi, la vostra dignità e la vostra fierezza, il cuore davvero grande di un popolo che non indugia mai a mettersi al servizio degli altri. È stato davvero un onore ed un privilegio per me poter essere il “Vostro capitano”.

Grazie a tutti voi per aver reso quel volo non solo possibile, ma straordinariamente bello. Ciascuno di voi ha fatto la differenza per me. E non vi lascio, non del tutto almeno. Cambierò prospettiva, iniziando un nuovo volo, ma Carpi rimarrà orgogliosamente nel mio orizzonte, oltre che, inesorabilmente, al centro del mio cuore”.