Incendio al negozio Kiki Sport San Prospero, danni per oltre 300 mila euro

SAN PROSPERO – Ammontano a oltre 300 mila euro la prima stima dei danni dopo l’incendio avvenuto domenica mattina al negozio Kiki Sport di San Prospero.

Il fuoco e il fumo hanno danneggiato tutto ciò che il locale conteneva, e che era stato rimesso a nuovo e allestito in vista delle imminenti vendite natalizie. Una attività grande, dove erano messi in vendita articoli sportivi, abbigliamento sportivo, attrezzature varie. Tutto rovinato e ormai perso dopo che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sono divampate da una scatola di scarpe posta a fianco di una stufetta a pellet, e si sono poi propagate agli scaffali e alla merce esposta. Disperato il titolate Paolo Luppi, il primo che si è accorto di quanto stava accadendo: lui è salvo, ma i danni sono notevoli. Aveva appena chiuso lo storico punto vendita di Mirandola per concentrare sul negozio sulla via Canaletto a San Prospero.

Per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area – si temevano danni anche al piano di sopra dove ci sono degli uffici, e al bar di fianco – sono intervenuti da San Felice sette squadre di Vigili del Fuoco con cinque autobotti più una vettura e un altro mezzo. Sul posto anche una pattuglia degli agenti di Polizia Locale, che hanno presidiato l’area.

LEGGI ANCHE

Incendio in un negozio di articoli sportivi a San Prospero

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017