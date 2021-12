Incidente sul lavoro a San Felice: volo di cinque metri per un operaio 38enne

SAN FELICE- Un grave infortunio sul lavoro, a San Felice, domenica 12 dicembre intorno alle 14.

Un operaio 38enne stava stava eseguendo lavori di manutenzione con i colleghi quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato dal tetto di un fabbricato: un volo di 5 metri che ha causato all’uomo diverse fratture.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il 38enne è stato trasporato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

Giunti sul posto anche i carabinieri e la medicina del lavoro.

